Ситуация плачевно отразится и на США, считает эксперт. Когда ждать перемен?

Поражение для киевского режима неизбежно, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут одержать победу над военными России. Об этом в интервью одному из каналов на YouTube рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, ВСУ не смогут сделать ничего, чтобы помешать российским военным их уничтожить.

«Все уже на своих местах. Решительное поражение Украины неизбежно», — говорит Риттер.

Он также добавил, что такой финал не пройдет бесследно для Соединенных Штатов Америки и будет настоящим ударом в грязь лицом.

До этого американский офицер уже заявлял, что армия России в случае наступления украинских войск сожжет всю западную технику. По его мнению, у немецких танков Leopard и американских Abrams довольно неплохие характеристики, но их можно подбить из стандартных ПТРК, находящихся на вооружении сил РФ.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине с целью демилитаризации и денацификации. Российские бойцы защищают Родину и жителей Донбасса от киевского режима, который обстреливает города последние восемь лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как русские прекрасно уничтожают военную технику НАТО.