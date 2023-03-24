По словам Риттера, русские прекрасно уничтожают военную технику НАТО.

Армия России в случае наступления украинских войск россияне сожжет всю западную технику. Об этом в интервью YouTube-каналу рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

По его словам, у немецких танков Leopard и американских Abrams довольно неплохие характеристики, но их можно подбить из стандартных ПТРК, находящихся на вооружении сил РФ.

«Они не непобедимы и существуют уже очень давно. Это не какая-то новейшая техника, с которой не знакомы русские», — заявил Риттер.

Эксперт также добавил, что российские военные готовились сражаться с этими танками десятилетиями, а управляемые ракеты «Корнет» и танки Т-90 быстро справятся с новыми западными противниками, оказавшимися на поле брани.

«Все оружие, поставляемое украинцам, будет сожжено на поле боя», — говорит Риттер.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине с целью демилитаризации и денацификации. Российские бойцы защищают Родину и жителей Донбасса от киевского режима, который обстреливает города последние восемь лет.

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