Грозит ли Москве вспышка сибирской язвы из-за гулявшего по ней неделю зараженного

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Игорь Рязов
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Иммунолог Крючков исключил вспышку сибирской язвы из-за гулявшего по Москве зараженного

Фото, видео: www.globallookpress.com / Camilo Freedman; Личный архив Николая Крючкова; 5-tv.ru

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Медики выделяют три основных формы инфекционной болезни, каждая из которых смертельно опасна. Стоит ли бояться эпидемии, рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

Вспышка сибирской язвы в Москве из-за одного зараженного, даже если тот гулял по столице целую неделю, крайне маловероятна. Об этом 5-tv.ru сообщил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Риски того, что человек смог ее распространить, — крайне минимальны. Я сомневаюсь очень сильно, потому что это заболевание не характеризуется как вирусная инфекция или сверхзаразное. Говорить о том, что есть какая-то реальная угроза вспышки в Москве или какая-то там эпидемия, — я так не думаю», — отметил врач.

Николай Крючков пояснил, что медики выделяют три основных формы сибирской язвы: кожную, желудочно-кишечную и легочную. Все три считаются смертельно опасными, но летальность сильно различается. Если кожная убивает около 20% заразившихся, то желудочно-кишечная и легочная — до 80%. К счастью, двумя последними невозможно заразиться от человека, а первой — очень сложно.

«Чтобы заразить другого человека, нужно чтобы у него была повреждена кожа и чтобы был довольно длительный контакт. Это не так просто сделать <…> Но если вовремя начать лечение кожной формы, то выживают практически все. Поэтому это очень важно с точки зрения выживания для людей понимать», — подчеркнул иммунолог.

В заключение он сказал, что при кожной форме сибирской язвы на теле возникают гнойные воспаления и карбункулы. При их обнаружении нужно поспешить в больницу — лучше всего сибирская язва лечится на ранней стадии.

Случаи сибирской язвы в Чувашии и столичном регионе

Днем 22 марта в Минздраве Чувашии сообщили об обнаружении сибирской язвы у третьего жителя республики. Вскоре СМИ сообщили, что после заражения этот человек на неделю приехал в Москву, а госпитализирован был только по возвращении. В подмосковном управлении Роспотребнадзора сведения прессы опровергли, но подробностей не рассказали.

О двух первых зараженных сибирской язвой 15 марта сообщил глава Чувашии Олег Николаев. В Роспотребнадзоре тогда уточнили, что они подхватили болезнь из-за контакта с разделанной тушей быка. Третий зараженный участвовал в забое вместе с первыми двумя. Всех троих и контактировавших с ними взяли под медицинское наблюдение, провели дезинфекцию.

Как сообщал 5-tv.ru, вечером 22 марта в Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву.

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