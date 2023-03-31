Политолог объяснил, зачем Эрдогану нужна личная встреча с Путиным в Турции

Турецкий лидер заявил о возможном визите в страну российского коллеги.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет заручиться поддержкой российского коллеги Владимира Путина накануне президентских выборов в стране, они состоятся 14 мая. Такое мнение в интервью изданию URA.RU озвучил политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев. Эксперт полагает, что сам факт визита Путина будет для Эрдогана знаком поддержки. Он также отметил, что турецкий лидер рассчитывает на экономическое сотрудничество с РФ.

«В условиях потери больше 10% ВВП в ходе землетрясения в феврале–марте страна лишилась не менее 105 миллиардов долларов. Плюс и так проблемы были. В частности, в Турции очень высокая инфляция. В этих условиях Россия является чрезвычайно важным экономическим партнером», — сказал Евсеев.

Политолог подчеркнул, что сотрудничество с Россией поможет Турции восстанавливаться в разных отраслях экономики. Анкара ожидает от Москвы не только взаимодействия по созданию газового хаба и строительству атомной электростанции (АЭС). Значительным вкладом станет и партнерство в сфере мукомольного и зернового производства. Нельзя забывать и о туризме — в этой области, по словам Евсеева, весомая часть турецкого общества желает укрепить связь с Россией.

На днях Эрдоган и Путин в телефонном разговоре обсудили дальнейшие шаги в экономическом сотрудничестве. Турецкий лидер поблагодарил российского коллегу за продление так называемой зерновой сделки. Говорили главы государств и о ситуации на Украине. Кроме того, Эрдоган обратился к Путину к РФ за помощью в восстановлении инфраструктуры после землетрясений.

Президент Турции ранее заявил о возможном визите Путина в его страну для участия в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Также известно, об этом писал 5-tv.ru, что один из кандидатов грядущих выборов в стране Догу Перинчек признал Крымский полуостров и другие регионы российскими территориями. Он также заявил, что в случае его победу Анкара выйдет из НАТО.