Кандидат на пост главы Турции Догу Перинчек признал крымский полуостров и другие регионы российскими территориями. По словам политика, он примерно месяц назад выступал на конференции, посвященной интеграции Азербайджана в Евразию. Мероприятие проходило в Баку, Перинчек был почетным гостем.

«Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации», — сказал Перинчек РИА Новости.

Первый тур президентской гонки в Турции, по указу действующего лидера Реджепа Эрдогана, состоится 14 мая. Срок его президентства заканчивается в июне. В случае необходимости 28 мая проведут второй тур.

Перед этим Догу Перинчек заявлял, что его победа на выборах будет означать выход Турции из Североатлантического альянса. Он пояснил, что большая часть турецкого населения сейчас считает Штаты угрозой, а РФ и Китай — друзьями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, к чему в Турции призвали Эрдогана.