Десант не боится диверсантов: лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов
Иван Обухов 2 429

Воздушное патрулирование местности плачевно закончилось для украинской ДРГ, пытавшейся заминировать дороги.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Военнослужащие ВС РФ каждый день наносят чувствительные удары по ВСУ в рамках спецоперации по защите Донбасса. Причем не только с помощью высокоточных ракетных комплексов, но и при обычном патрулировании. 5-tv.ru собрал лучшие кадры боевой работы российских военных за день в одном видео.

Так, в Минобороны РФ показали, как десантники ликвидировали украинских диверсантов. Их засекли во время воздушного патрулирования местности с помощью вертолетов. Боевики минировали дорогу, по которой должна была двигаться российская техника. Российские бойцы десантировались и нейтрализовали группу.

Также для разведки и обнаружения диверсантов активно применяются беспилотники. Их запускают прямо в поле, что также попало на видео российского оборонного ведомства.

Кроме этого, минувшим днем появилось видео с боевой работой расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М3». Их уже назвали истребителями дронов из-за высокой эффективности поражения этих целей. Часто комплексы сбивают также ракеты из «Точек-У», HIMARS и другие снаряды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Гром-2» в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
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