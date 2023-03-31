Десант не боится диверсантов: лучшее видео из зоны СВО за день

Военнослужащие ВС РФ каждый день наносят чувствительные удары по ВСУ в рамках спецоперации по защите Донбасса. Причем не только с помощью высокоточных ракетных комплексов, но и при обычном патрулировании. 5-tv.ru собрал лучшие кадры боевой работы российских военных за день в одном видео.

Так, в Минобороны РФ показали, как десантники ликвидировали украинских диверсантов. Их засекли во время воздушного патрулирования местности с помощью вертолетов. Боевики минировали дорогу, по которой должна была двигаться российская техника. Российские бойцы десантировались и нейтрализовали группу.

Также для разведки и обнаружения диверсантов активно применяются беспилотники. Их запускают прямо в поле, что также попало на видео российского оборонного ведомства.

Кроме этого, минувшим днем появилось видео с боевой работой расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М3». Их уже назвали истребителями дронов из-за высокой эффективности поражения этих целей. Часто комплексы сбивают также ракеты из «Точек-У», HIMARS и другие снаряды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Гром-2» в зоне СВО.