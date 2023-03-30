Российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Гром-2» в зоне СВО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 59

Минобороны РФ: российская ПВО отработала удар по новейшей пусковой установке ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; Минобороны РФ;5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Также были уничтожены три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS.

Система противовоздушной обороны (ПВО) России впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету под названием «Гром-2». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В зоне проведения спецоперации российские ПВО впервые отработали удар по новейшей украинской пусковой установке с двумя ракетами типа «земля-земля», — рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

До этого стало известно, что в Херсонской области подразделения РФ противостоят попыткам прорвать оборону: они создали самодельный «Град». Более облегченная и проходимая версия. Бойцы мотострелкового полка сделали ее сами на базе знаменитого ГАЗ-66. Установка способна уничтожать даже танки противника.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские бойцы сделали самодельный «Град» на базе «шишиги».

Тема:
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