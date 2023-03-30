Российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Гром-2» в зоне СВО
Минобороны РФ: российская ПВО отработала удар по новейшей пусковой установке ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; Минобороны РФ;5-tv.ru
Также были уничтожены три реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS.
Система противовоздушной обороны (ПВО) России впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету под названием «Гром-2». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В зоне проведения спецоперации российские ПВО впервые отработали удар по новейшей украинской пусковой установке с двумя ракетами типа «земля-земля», — рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
До этого стало известно, что в Херсонской области подразделения РФ противостоят попыткам прорвать оборону: они создали самодельный «Град». Более облегченная и проходимая версия. Бойцы мотострелкового полка сделали ее сами на базе знаменитого ГАЗ-66. Установка способна уничтожать даже танки противника.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские бойцы сделали самодельный «Град» на базе «шишиги».
- 30 мар
- Австрийские парламентарии демонстративно покинули заседание при виде Зеленского
- 30 мар
- Заставят пойти на уступки: США могут послать Зеленского в Китай
- 30 мар
- УПЦ: Киево-Печерская лавра работает в обычном режиме
- 30 мар
- Как российские десантники штурмуют опорные пункты ВСУ — уникальные кадры
- 30 мар
- Марочко заявил о попытке ВСУ сменить тактику на луганском направлении: чего ждать?
- 30 мар
- Для лучших песен: SHAMAN подписал гитары для бойцов ВС РФ на линии фронта
- 30 мар
- «Лютомобиль»: российские бойцы сделали самодельный «Град» на базе «шишиги»
- 30 мар
- Происходящее в зоне СВО. Главное к утру 30 марта
- 30 мар
- Украинская армия удерживает Артемовск из последних сил
- 30 мар
- Тульская медсестра вспомнила, как вытащила на себе из-под обстрела 12 десантников
Читайте также
81%
0.39 83.49
0.71
Нашли ошибку?