МИД России объявил о высылке эстонского дипломата

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Полина Долгова
Полина Долгова 18

Будут применены и другие ответные меры на провокации от эстонских властей.

МИД России объявил о высылке эстонского дипломата

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Эстонского дипломата на принципе взаимности объявили в России персоной нон грата. Об этом сообщил МИД РФ.

«Главе эстонской дипмиссии Яне Ванамельдер выражен решительный протест в связи с объявлением 24 марта персоной нон грата без каких-либо оснований дипломатического сотрудника посольства Российской Федерации в Таллине», — говорится в сообщении.

Россию должен будет покинуть дипломат аналогичного уровня посольства Эстонии в Москве, причем в те же временные сроки, которые были установлены эстонской стороной для отъезда российского сотрудника.

В ведомстве сообщили, что будут применены и другие ответные меры на настойчивые провокации от эстонских властей против России. Власти считают, что ответственность за разрушение двусторонних отношений на совести тех, кто совершает такие поступки в Таллине.

Прежде президент России Владимир Путин отстранил Владимира Липаева от должности посла Эстонии. Он занимал позицию с 14 декабря 2021 года.

Власти Эстонии заявили о решении сократить численность российской дипмиссии еще в начале января 2023. В ответ Россия понизила уровень дипломатии с Таллином. 24 марта эстонская сторона объявила персоной нон грата российского дипломата. По их мнению, он якобы совершал действия, которые подрывают порядок и безопасность страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Чебурашка» вышел в прокат в Эстонии вопреки сомнениям Минкульта.

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