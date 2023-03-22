«Чебурашка» вышел в прокат в Эстонии вопреки сомнениям Минкульта

В Эстонии на большие экраны вышел российский анимационный фильм «Чебурашка». Это произошло несмотря на то, что все картины РФ исключены из проката страны.

Однако, как уточняет интернет-издание Delfi, запрет наложен на киноленты, в которых поддерживается политика Москвы. В части детских и семейных проектов действуют другие правила — широкий прокат допускается при условии, если в них нет явных идеологических посылов. Картина «Чебурашка» как раз и прошла по этим критериям, хоть и Минкульт Эстонии все же сомневался.

«Министерство культуры не видит оснований для ограничения репертуарного выбора операторов кинотеатров в данном случае», — прокомментировал советник по аудиовизуальным и цифровым вопросам министерства культуры Карло Функ.

При этом он выразил сожаление, что главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш и Федор Добронравов, которые поддерживают спецоперацию в России. По мнению представителя Минкульта, это вызывает ряд этических вопросов.

Картина «Чебурашка» вышла в прокат 1 января 2023 года. Она рассказывает о новых приключениях одного из самых любимых детских персонажей. На этот раз герой попадает в приморский город далекой апельсиновой страны. История нашла широкий отклик у зрителей — ее посмотрели свыше 13 миллионов человек, беспрецедентная цифра для российского кинематографа. Из-за высокого спроса фильм до сих пор идет в российских кинотеатрах.

Кроме Сергея Гармаша и Федора Добронравова, главные роли в проекте исполнили Евлена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Гармаш объяснил успех фильма «Чебурашка».