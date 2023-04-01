В США предрекли поражение в войне с Китаем

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Иван Обухов
Иван Обухов 13

Комендант морской пехоты генерал Бергер предупредил о провале США в случае войны с Китаем

В США предрекли поражение в войне с Китаем

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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Американский офицер усомнился в способности США проводить крупные десантные операции.

Штаты способны проиграть Китаю в возможном вооруженном противостоянии в Тихом океане, рассказал в беседе с сотрудниками издания Newsweek комендант морской пехоты США генерал Дэвид Бергер.

Как рассказали американские журналисты, у армии США нет достаточного количества десантных возможностей, и это может оказаться решающим фактором в войне с Китаем.

Речь идет о судах, предназначенных для перевозки частей экспедиционного корпуса морской пехоты США через море. Сейчас же, как рассказал Бергер, у армии США такой специальной техники не хватает, также не хватает и других ресурсов для эффективного проведения масштабных десантных операций.

Ранее 5-tv.ru писал, что генерал армии США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ.

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