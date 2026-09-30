Длинная рука достанет: Израиль готовится к эскалации на Ближнем Востоке
Переговоры между Тегераном и Вашингтоном окончательно зашли в тупик.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Куденко; 5-tv.ru
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Израиль готовится к эскалации на Ближнем Востоке
Израиль готовится к масштабной эскалации на Ближнем Востоке. Премьер Биньямин Нетаньяху выступил на военной авиабазе едва ли не с программной речью, в канун парламентских выборов.
Противникам Тель-Авива он пообещал жесткий ответ на любые атаки перед голосованием. Отдельно подчеркнув, что даже под давлением союзников не откажется от операций ЦАХАЛ. А «длинная рука» израильской армии, как выразился премьер, достанет врага в любой точке мира.
О том, что военный конфликт в регионе может возобновиться в любой момент, пишет и американская пресса. По данным издания Axios, переговоры между Тегераном и Вашингтоном окончательно зашли в тупик. Стороны так и не нашли общий язык.
«Посредники из Катара, Пакистана и Египта призывали Иран согласиться на ядерные уступки. Но в Тегеране заявили, что рассмотрят такую возможность только после того, как Вашингтон согласится вернуться к июньскому меморандуму о взаимопонимании», — пишет издание.
Подписанный документ предполагал двухмесячное перемирие, пошаговое снятие американской морской блокады и санкций с Тегерана в обмен на сворачивание ядерной программы. Однако соглашение рухнуло практически сразу — когда возобновились взаимные удары. И теперь Дональд Трамп заявляет о невозможности достичь компромисса на прежних условиях.
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