Басков о разогнавшем публику концерте с Кабалье: «Диафрагма давила, воздух пошел»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 316

Певец Басков высказался о неловком выступлении с Кабалье: У меня были проблемы с желудком

Басков о разогнавшем публику концерте с Кабалье: «Диафрагма давила, воздух пошел»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Народный артист РФ вспомнил выступление с душком, за которое было стыдно. Но певцу хватает самоиронии, чтобы просто посмеяться над своим конфузом.

Народный артист РФ Николай Басков устроил газовую атаку в Нью-Йоркском «Линкольн-центре» во время выступления в дуэте с оперной дивой Монсеррат Кабалье. Об этом он рассказал в эфире передачи на телеканале «Россия-1», в которой является ведущим. Певец решил поддержать молодых танцоров, сильно переживавших за успех своего номера.

Басков выбрал лучший способ снизить градус мероприятия — рассказал скабрезную историю про самого себя. Не каждый артист готов признаваться в таком — не каждому хватит уверенности в себе и чувства юмора! Как известно, в начале карьеры Басков как оперный певец сотрудничал с зарубежными звездами. Одной из партнерш по сцене стала легенда — Монсеррат Кабалье.

«Пел в Америке с Кабалье в „Линкольн-центре“. Я прилетел и… То ли вода, то ли еда… В общем, честно могу сказать, у меня были проблемы с желудком. Поэтому, когда вышел на сцену и запел первую арию, первый ряд начал постепенно расходиться, потому что диафрагма давила… Воздух пошел!» — с хохотом делился исполнитель.

Как рассказа Басков, в первом ряду сидела очень богатая американка, которая проявила потрясающую стойкость. Она нервно обмахивалась веером, с упреком смотрела на портящего воздух певца, но с места не сдвинулась. Надо отдать должное главному герою истории — он здорово изобразил недовольный взгляд зрительницы и сумел снять напряжение веселой историей. Которая, очевидно, не перебила его артистической целеустремленности и не помешала карьере.

Николай Басков — кумир миллионов, в его биографии есть и скандалы, и внушительные творческие достижения, он блистает на Олимпе отечественного шоу-бизнеса долгие годы как певец и остроумный телеведущий. Но в личной жизни уже давно — голяк. Из-за этого вокруг персоны не утихают неоднозначные слухи. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Николай Басков до сих пор не встретил женщину мечты.

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