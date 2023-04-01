Неудачный брак и аборт: как судьба испытывала Ольгу Дроздову

Настоящее счастье знаменитость приобрела только с актером Дмитрием Певцовым, но и рядом с ним жизнь не всегда была медом.

Звезда «Бандитского Петербурга» Ольга Дроздова на пути к личному счастью преодолела немало испытаний. Жизнь проверяла знаменитость на выносливость и в молодости, и в зрелом возрасте. Особенно непростой была дорога Ольги к материнству.

Как рассказывает издание dni.ru, всему виной стала ошибка юности — аборт. Решиться на такое актрисе пришлось на первых курсах института.

«Тогда же это была абсолютно аномальная история, мы были здоровы. Я, как и многие девушки того поколения, по молодости и глупости сделала аборт. Ведь тогда запрещено было иметь детей на первых курсах института», — откровенничала Ольга в эфире одного из федеральных каналов.

И только спустя годы она поняла, что наступила расплата за старые грехи. Это произошло уже в браке с главным мужчиной своей жизни Дмитрием Певцовым.

Пара познакомилась на съемках картины «Прогулка по эшафоту» и практически с тех пор влюбленные не расставались. При этом под венец идти Ольга не планировала после неудачного брака с актером Александром Боровиковым. Однако Дмитрий в молодости тоже был мужчиной с характером и привык добиваться своего. Так, однажды накануне Нового года, в 1994-м, он привел любимую в ЗАГС якобы для съемок –обезоруженной Ольге деваться от уловок любимого было некуда. Так они и поженились.

Жизнь пары все эти годы не была безоблачной: ссоры, обиды, упреки — без этого оказалось сложно. Но любовь способна выдержать многое и даже бездетность. И только спустя долгие годы судьба дала актрисе новый шанс на материнство. В 2007 году Ольга, наконец, стала мамой, в тот момент ей было уже 42 года.

Артистка не сомневается, что Бог смилостивился над ней после венчания. Церемония проходила еще в 2002 году, накануне священник, по словам знаменитости, назвал ее убийцей, и только в этот момент пришло самое настоящее осознание греха. После понадобилось подождать еще пять лет до появления сына Елисея.

Сегодня молодому человеку уже 15 лет, а самой Ольге 1 апреля исполнилось 58, и между мамой и сыном по-прежнему царят любовь и взаимопонимание.

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