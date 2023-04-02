«Вот так выглядит работа»: Асмус пошутила над обвинениями в эскорте

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Актриса Кристина Асмус ответила на обвинения в эскорте

«Вот так выглядит работа»: Асмус пошутила над обвинениями в эскорте

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Актриса опубликовала фото из бани и ответила всем обвиняющим ее в предоставлении интим-услуг.

Актриса Кристина Асмус шутливо ответила на обвинения хейтеров в занятии эскортом. Знаменитость вышла на связь с подписчиками из бани в одном халате и рассказала, как проходят ее рабочие будни.

«Вот так выглядит работа, не поверите. И это не эскорт», — шутливо подписала снимок Асмус.

Кристина Асмус об эскортеКристина Асмус парилась в бане. Instagram* / asmuskristina

Асмус рассказала, что ездила в Сочи с рабочим визитом. Там она встречалась с креативным продюсером фильма, в котором скоро снимется. Однако работа начиналась не столь рано и до этого она решила сходить попариться. До этого утренние походы в парную она не практиковала, но опыт ее очень впечатлил.

«Это было лучшее парение в жизни. Это был невероятный опыт», — Заключила актриса.

В прошлом году Асмус оказалась в центре скандала с Гариком Харламовым, когда выяснилось, что бывшие супруги до сих пор живут в одном доме. Оказалось, после развода он не оставил ей загородный дом, а она сама переезжать оттуда не захотела. На сегодняшний день актрисе приписывают новые отношения с коллегой по цеху Романом Евдокимовым. Никто из них пока официально не подтвердил этого, но их постоянно замечают вместе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кристина Асмус не хочет переезжать из загородного дома Харламова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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