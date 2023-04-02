В шахте Обуховская в Ростовской области возникло задымление, внутри было 200 горняков
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Всех горняков в настоящий момент эвакуируют.
Фото: МЧС России / ТАСС
На промежуточной подстанции шахты Обуховская в городе Зверево Ростовской области произошло возгорание, сообщает источник 5-tv.ru в экстренных службах. ЧП произошло на глубине 199 метров.
«На месте происшествия работает нештатное аварийное спасительное формирование (НАСФ). Проведена эвакуация 229 человек. Горения нет, запущена вентиляционная система», — сообщил источник.
В ловушке оказались почти 230 человек, но благодаря действиям спасателей всех удалось своевременно эвакуировать, пострадавших нет.
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