В шахте Обуховская в Ростовской области возникло задымление, внутри было 200 горняков

На промежуточной подстанции шахты Обуховская в городе Зверево Ростовской области произошло возгорание, сообщает источник 5-tv.ru в экстренных службах. ЧП произошло на глубине 199 метров.

«На месте происшествия работает нештатное аварийное спасительное формирование (НАСФ). Проведена эвакуация 229 человек. Горения нет, запущена вентиляционная система», — сообщил источник.

В ловушке оказались почти 230 человек, но благодаря действиям спасателей всех удалось своевременно эвакуировать, пострадавших нет.