Неделя возможностей: китайский гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 26 октября по 1 ноября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Звезды дарят возможности на этой неделе: планируйте все на среду, пятницу, субботу, воскресенье. Вопросы здоровья лучше перенести с понедельника и воскресенья. А четверг разгрузите для философских размышлений.

Понедельник, 26 октября

День Водного Петуха

Фото: 5-tv.ru

Неделя начинается с дня болезней. Самое время последить за организмом и внутренними ощущениями. В день болезней могут обостряться хронические заболевания, есть риск подхватить болезнь, если вы будете оказываться в местах, где много народу. В этот день прилетает дух девяти земель, Ци настолько слабая, что не может поддержать никаких начинаний.

Для рутины этот день еще может сгодиться, но для начала чего-то важного совершенно точно не подойдет. Структура дня относится к структурам противоречия, приносит сплошные препятствия и беспокойства. Будьте внимательнее — энергии дня располагают к сексуальным домогательствам или другим подобным неприятностям.

Совет книги перемен: не стоит форсировать. Составляйте большой результат из маленьких и стабильных шагов. Наращивайте мощности постепенно.

Вторник, 27 октября

День Деревянной Собаки

Фото: 5-tv.ru

Очень средние энергии дня располагают к очень сдержанной активности. Древние тексты грозят финансовыми потерями тем, кто проявит излишнюю активность сегодня. Структура стагнирующая, Ци вязкая и неподвижная, располагает к задержкам и препятствиям.

Есть риск возникновения замешательств и локальных разногласий. Однако все закончится благополучно благодаря звезде направляющей матрицы Тянь Фу, небесного наставника, советника, учителя. Созвездие дня позитивное, дает новые идеи, тягу к знаниям. Это прекрасный день для исследования новой информации и того, чтобы посидеть с книгами в библиотеке, разобраться в тонкостях какого-то вопроса.

Совет книги перемен: двигаться напролом нельзя, да и бессмысленно. Лучшая стратегия — оглянуться и найти поддержку у тех, кто более сильный.

Среда, 28 октября

День Деревянной Свиньи

Фото: 5-tv.ru

Благоприятный день. Здесь оказываются прекрасные звезды, которые способствуют благополучному ремонту, путешествиям, решению вопросов здоровья. В этот день особенно хорошо решать вопросы по недвижимости, начинать стройку, проводить земляные работы.

Энергии созвездия Стена блокируют внешние воздействия. Если вы чувствуете, что хотите остановить негативную энергию откуда-то из внешнего окружения, это прекрасный день. Структура дня располагает к решению вопросов, остановке, преодолению препятствий.

Совет книги перемен: продвижение, повышение, расширение полномочий, инициатива сейчас вознаграждается.

Четверг, 29 октября

День Огненной Крысы

Фото: 5-tv.ru

Великолепные звезды и структуры этого дня пропадают под натиском энергий разрушителя. Он мешает создавать долгосрочные проекты. Но раз уж дает нам хорошие энергии, можно попытаться просто провести этот день в свое удовольствие.

В такие дни хорошо расчищать мысли, сознание, искать ясности, обращаться к внутреннему диалогу. Нередко от исполнения планов нас может отделять отсутствие ясности, четко выстроенных алгоритмов, честности в разговоре с самим собой. И этот день — идеален для того, чтобы выстраивать подобные связи в голове. Докапываться до ядра своих желаний, препарировать их и разрушать иллюзии.

Совет книги перемен: что и как человек ест, что говорит, чем кормит ум — все это зеркало его качества и его судьбы. Можно рассмотреть эту гексаграмму как совет: не болтай лишнего, не поглощай лишнего.

Пятница, 30 октября

День Огненного Быка

Фото: 5-tv.ru

Открывает череду благоприятных дней. Это хороший день под особым покровительством Солнца. Он проходит под счастливым созвездием Холма, которое разместилось в звездах Овна и считается одним из самых счастливых. Оно несет хорошие новости, охраняет богатство и несет изобилие. Создает гармонию в семье.

Кроме того, это великолепный день для вознесения молитв — все молитвы будут услышаны. Одно из немногих созвездий, в которых нет негативных качеств. Из-за звезды болезней в структуре дня следует обратить отдельное внимание на вопросы здоровья. Организм нужно слушать чуть внимательнее.

Совет книги перемен: следуй за тем, кто мудрее, сильнее, за обстоятельствами, за естественным ходом вещей. Последование здесь — не слабость и не угодничество, а искусство гибкости . Великое достигается уступчивостью.

Суббота, 31 октября

День Каменного Тигра

Фото: 5-tv.ru

Проходит под самыми лучшими звездами. Здесь оказались Желтая Сеть, Красный Сандал, Небесный и Земной императоры. Блестящее сочетание для переездов, ремонтов, свадеб, путешествий, старта бизнеса и всех важных дел. Структура дня располагает к свободе в полете мысли — прекрасное время для начала большого творческого процесса. Кроме того, это очень хороший день для первого свидания — гармоничная энергия дня очень подходит для выстраивания отношений, знакомств, да и вообще всех вопросов в сфере человеческих отношений.

Совет книги перемен: это период максимальных возможностей — масштабируйте, делайте крупные шаги, не бойтесь размаха.Но помните, что окно возможностей не бесконечно.

Воскресенье, 1 ноября

День Земляного Кролика

Фото: 5-tv.ru

Также собирает позитивные звезды и также хорош для открытия бизнеса, земляных работ, путешествия, переезда в новый дом, начала ремонта. А активность в этот день принесет рост благосостояния и дохода в семье в ближайшее время и поднимет волну удачи. Однако решение медицинских вопросов лучше перенести на другой день из-за звезды болезней.

Совет книги перемен: дозируйте эмоции и претензии — не вываливайте все сразу, соблюдайте личные границы. Мера в словах сохраняет близость.

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