Вопрос ценою в перелом: инцидент у штаба «Прогрессивной Болгарии»

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 33 0

Журналистка Соня Колтуклиева получила перелом плеча после толчка охранника.

Журналистке в Болгарии сломали плечо у штаба партии

Фото: www.globallookpress.com/Joko

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Журналистка получила перелом плеча у штаба партии в Болгарии

Журналистка Соня Колтуклиева получила перелом плеча после того, как сотрудник Национальной службы охраны толкнул ее у штаба партии «Прогрессивная Болгария». Инцидент произошел, когда она пыталась задать вопрос председателю Народного собрания Михаэле Доцовой, открыв дверь ее автомобиля. Об этом сообщает телеканал Nova.

«Сотрудник Национальной службы охраны (НСО), толкнувший журналистку Соню Колтуклиеву, был задержан. Об этом сообщила сама пострадавшая. Инцидент произошел, когда она попыталась задать вопрос председателю Народного собрания Михаэле Доцовой. <...> После случившегося Колтуклиева обратилась за медицинской помощью, а НСО уведомила о произошедшем военную прокуратуру», — говорится в материале.

Оба участника инцидента были допрошены, после чего охранника увела военная полиция в наручниках. В НСО подтвердили, что он явился на допрос добровольно.

Сама Доцова назвала произошедшее «абсолютно недопустимым» и выразила сожаление, подчеркнув, что уважает журналистскую профессию. По ее словам, НСО действует по собственным правилам и протоколам, и она не вправе давать указания сотрудникам службы, однако будет настаивать на проверке.

По информации телеканала, партии «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил», «Движение за права и свободы» (ДПС) и «Да, Болгария» призвали к отставке Доцовой.

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Вопрос ценою в перелом: инцидент у штаба «Прогрессивной Болгарии»

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