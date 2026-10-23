Экс-хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Рон Дюгей умер в 69 лет

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 505 0

За карьеру в регулярных чемпионатах он набрал 620 очков.

Умер хоккеист Рон Дюгей: легенда «Рейнджерс»

Фото: www.globallookpress.com/Dennis Van Tine

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Экс-хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Рон Дюгей умер в 69 лет

Бывший нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Рон Дюгей, вместе с командой дошедший до финала Кубка Стэнли в 1979 году, умер в возрасте 69 лет. О смерти хоккеиста 22 октября сообщила пресс-служба клуба.

«Организация «Нью-Йорк Рейнджерс» скорбит в связи с кончиной Рона Дюге — одного из самых популярных игроков в истории клуба. <...> Фирменный стиль катания Рона — с развевающимися на ходу волосами — приводил в восторг болельщиков на арене «Мэдисон-сквер-гарден», а его мастерство, упорство и харизма снискали ему любовь всех ньюйоркцев», — приводит заявление клуба сайт Национальной хоккейной лиги.

Дюгей провел в НХЛ 12 сезонов, восемь из них — в составе «Рейнджерс». За карьеру в регулярных чемпионатах он сыграл 860 матчей и набрал 620 очков — 274 шайбы и 346 результативных передач. В плей-офф на его счету 53 очка в 89 встречах.

Наиболее заметным этапом карьеры Дюгея стал сезон-1978/79, когда «Рейнджерс» добрались до финала Кубка Стэнли, где уступили «Монреаль Канадиенс». Хоккеист также выступал за «Детройт Ред Уингз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз». После завершения карьеры в 1989 году он еще 12 лет работал аналитиком матчей «Рейнджерс» на телеканале MSG Network.

Последний год жизни хоккеист боролся с онкологическим заболеванием.

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