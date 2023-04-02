«Эпическая катастрофа»: в Конгрессе обнажили роль Байдена в украинском кризисе

Американские политики взвыли — в стране полно внутренних проблем, но власти продолжают вливать деньги в помощь обреченному киевскому режиму.

Конгрессмен республиканской партии Пол Госар заявил, что вмешательство США в конфликт на Украине привело к масштабной трагедии. Слова американского государственного деятеля опубликовал сайт Iowa Standart.

«Американское участие в конфликте между Россией и Украиной стало эпической катастрофой», — сказал Госар.

По его словам, происходящее на Украине ежедневно ставит под угрозу мировую безопасность, которая выстраивалась десятилетиями и исключала риски использования ядерного оружия.

Член Конгресса добавил, что и сами США пострадали из-за проблем с финансированием: разваливается инфраструктура, реконструкции требуют железные дороги, вырос показатель преступности и бездомности, а общество разрушает опиоидная эпидемия.

Пол Госар направил председателю комитета по ассигнованиям палаты представителей США Кей Грейнджер послание, в котором настойчиво попросил не выделять больше ни единого цента Украине. Политик призывает американские власти заняться решением проблем внутри страны, а не обеспечивать всеми ресурсами киевский режим.

Ранее 5-tv.ru писал, что названо условие, при котором Запад прекратит поддерживать Украину.