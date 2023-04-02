Названо условие, при котором Запад прекратит поддерживать Украину

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 46

AP: Запад прекратит поддержку Украины при отсутствии прогресса на поле боя

Названо условие, при котором Запад прекратит поддерживать Украину

Фото: REUTERS / Serhiy Takhmazov / File Photo

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Аналитик считает, что в ближайшие месяцы Украине необходима целая серия контрнаступлений для реального успеха.

Страны Запада прекратят помогать Украине, если та не сможет добиться успехов на фронте с уже предоставленным ей западным оружием. Такое условие назвал аналитик The Associated Press Барри Хэнтон.

Он считает, что отсутствие прогресса у Вооруженных сил Украины (ВСУ) может подтолкнуть Запад к тому, что он откажется поставлять Киеву дорогостоящее вооружение.

Аналитик предрекает, что в ближайшие месяцы Украине необходима целая серия контрнаступлений для реального успеха. Однако без поддержки США у Киева нет шансов на победу.

Он также отметил, что на кону сейчас очень высокие риски, так как поражение Украины обернется глобальными проблемами для безопасности Европы. Политики ждут приближающийся «решающий период».

Прежде замглава украинского МИД Андрей Мельник заявил, что у Киева недостаточно танков для контрнаступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова обвинила киевский режим в издевательстве над православием.

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