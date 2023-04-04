«Успела накуролесить»: чем премьер Финляндии Марин запомнилась гражданам

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 23

Журналист Хейсканен: премьер Финляндии Марин запомнилась Европе скандалами

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Markku Ulander; Ruptly / Swedish Parliament; YLE; World Economic Forum 2023; 5-tv.ru

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Глава правительства отличалась своими антироссийскими взглядами. Станет ли ее последователь придерживаться такого же курса?

Премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей партии на выборах и покидает пост. В западных СМИ вспоминают, как она проходила тесты на наркотики и извинялась, а после снова отстаивала свое право на вечеринки с друзьями. Финский журналист Кости Хейсканен рассказал 5-tv.ru, чем Марин запомнилась гражданам, и сообщил о будущем финского правительства.

«Нам запомнилась премьер-министр Санна Марин тем, что с 2019 года она возглавляла правительство Финляндии и за это время успела, как говорится, хорошо накуролесить. Во-первых, государственный долг очень увеличился. А во-вторых, в 2022 году она прославилась своими скандалами», — заявил он.

По словам Хейсканена, имя Марин гремело на всю Европу. Там самого молодого премьер-министра называли рок-звездой, однако среди финнов настроения были двоякие. Граждане не понимали ее поведения и предполагали, что ее правление не оставит отпечатка в истории Финляндии.

Журналист добавил, что должность Марин перейдет «бывалому политику» Петтери Орпо, чья партия выиграла на выборах. Он напомнил, что бывший министр внутренних дел страны известен своими высказываниями о необходимости строительства стены между Россией и Финляндией.

«Санна Марин всегда была антироссийским политиком, высказывала очень жуткие вещи в риторике своей. Петтери Орпо, надо отметить, тоже далеко не ушел, поэтому никаких позитивных моментов между Россией и Финляндией не будет, к сожалению. Хельсинки отделяется от Москвы еще дальше. Финляндия сейчас находится в нескольких минутах до вступления в НАТО», — прокомментировал собеседник 5-tv.ru.

Кости Хейсканен в заключение отметил, что финское общество обеспокоено зияющей дырой в государственном бюджете, которую оставила после себя Марин. Журналист считает, что тяжелое время в стране будет длиться до тех пор, пока новое правительство не будет сформировано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с Финляндией после вступления в НАТО.

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