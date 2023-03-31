Опасный союз? Что будет с Финляндией после вступления в НАТО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 511

Политолог Солонников: теперь на границе Финляндии и России появятся войска НАТО

Фото, видео: Reuters / JOHANNA GERON; ВКонтакте / id707451149; Reuters; AP; 5-tv.ru

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В скором времени в стране могут появиться аэродромы с американскими самолетами. Что еще замышляет «коллективный Запад»?

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что Финляндия вступит в НАТО в течение ближайших нескольких дней. О том, как на это отреагирует Россия и что будет происходить в самой Финляндии, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал политолог Дмитрий Солонников.

По его словам, войска НАТО теперь, возможно, появятся на границе с Россией.

«Возможно, в Финляндии через какое-то время, не прямо сейчас, конечно, появится ядерное оружие, аэродромы с базированием американских и европейских самолетов, корабли НАТО, оружие», — говорить эксперт.

Он также добавил, что Россия планирует создать в ответ Ленинградский военный округ.

«Также будет увеличено количество Вооруженных Сил на границе с Финляндией, будут проведены инженерные работы в данной местности и переведены дополнительные войска», — продолжает Солонников.

По его мнению, Россия могла бы ввести ограничения на пользование Сайменским каналом, прекратить возможность поставки в Финляндию по Сайменскому каналу различной техники и строительных материалов. В любом случае, РФ жестко ответит на вступление Финлиндии в НАТО, заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Столтенберг заявил о вступлении Финляндии в НАТО в ближайшее время.

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