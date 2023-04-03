Врач рассказал о самых распространенных психологических проблемах у подростков
По словам специалиста Вадима Гагина, случаи проявления таких болезней заметно участились за последние 50 лет.
Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger
Одними из наиболее распространенных проблем, которым подвержено современное поколение, считаются селфхарм (целенаправленное причинение вреда себе без суицидальных намерений. — Прим. ред.), анорексия и синдром упущенной выгоды. Соответствующее заявление в интервью Газете.ру сделал Вадим Гагин — врач-психиатр психиатрического отделения института мозга человека РАН.
По словам эксперта, подобные проблемы были в обществе и 50 лет назад. Однако сейчас врачи сталкиваются с ними гораздо чаще. Как правило, врачебная помощь требуется преимущественно подросткам.
В сложившейся ситуации врач винит доступность информации, которая может повлиять на психику молодых людей. В качестве примера он приводит анорексию, популярную в некоторых субкультурах.
«Синдром упущенной выгоды — тоже новая проблема. На эмоциональном уровне — это тревога из-за риска отстать в чем-то от остальных или, наоборот, стремление получить выгоду, которую не получают другие», — уверен Гагин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что час смеха может помочь сжечь до 350 килокалорий. Дело в том, что у человека меняется тип дыхания, поэтому кислородный обмен в мозге, органах и тканях повышается.
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