На Украине сообщили о взрывах в Одессе

По данным украинских СМИ, жители города слышали пять хлопков.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

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В Одессе минувшей ночью звучали сирены воздушной тревоги. В местных Telegram-каналах появилось видео взрывов на аэродроме «Школьный». Предположительно, именно с него ВСУ запускали военные беспилотники для ударов по объектам в Крыму.

Всего жители Одессы сообщили о пяти взрывах. Также сообщалось, что воздушную тревогу местные власти объявили только после первых хлопков.

При этом Минобороны РФ не заявляло об ударах по этой местности.

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