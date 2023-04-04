Черный день для демократии Финляндии: как вступление в НАТО отразится на финнах

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 286

Журналист Хейсканен назвал вступление Финляндии в НАТО черным днем для демократии страны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON; 5-tv.ru

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Власти страны не понимают, что Североатлантический альянс готов сражаться до последнего финна.

День вступления Финляндии в НАТО — поистине исторический день в истории государства, а также черный день в его демократии. Такое мнение выразил финский журналист Кости Хейсканен в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

По словам журналиста, финнов просто обманули, пообещав провести референдум. Президент Финляндии Саули Ниинисте и министр иностранных дел Пекка Хаависто обещали, что страна станет членом Альянса только после референдума, который должен учесть мнение финнов. Однако никакого референдума не проводили, и граждане не смогли высказаться.

«Финляндия не понимает того, что, вступая на этот путь, НАТО готово сражаться до последнего финна», — заявил Хейсканен.

По его словам, летом в Хельсинках ожидается большое количество солдат и офицеров НАТО, которые прибудут для масштабных учений. Граждане Финляндии на фоне происходящих событий разделились на два лагеря: те, кто понимает, что происходит, и те, кого зомбировали натовской пропагандой.

«Но то, что сейчас мы наблюдаем страшные моменты в истории Финляндии, уже понятно», — резюмировал Хейсканен.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ пообещали военно-технические меры после вступления Финляндии в НАТО.

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