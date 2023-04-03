Певица продолжает волновать аудиторию своим состоянием на концертах. Что это — последствия коронавируса, беременность или алкоголизм?

Певицу МакSим начали подозревать в беременности и злоупотреблении алкоголем перед концертами. Продюсер Сергей Пудовкин прокомментировал данную ситуацию специально для 5-tv.ru.

«Пьет и беременна — это русский шоу-бизнес», — шутливо заявил продюсер.

На самом деле, отметил Пудовкин, в ситуации надо разбираться по факту. Если у артиста плохое самочувствие, ему не стоит выступать на сцене.

«Если ей плохо, она чувствует себя в подавленном и физически плохом состоянии, то надо лечиться. Это важнее, чем все песни в мире, которые только есть, включая даже «Вдоль ночных дорог», — отметил Сергей Пудовкин.

Он также пожелал МакSим крепкого здоровья. В последнее время артистка стала чаще появляться на сцене в плохом состоянии: срывала концерт, не могла петь и едва держалась на ногах. Поклонники забили тревогу и потребовали отменить гастрольный тур певицы, чтобы дать ей восстановиться от последствий коронавируса. Злые языки приписывают артистке беременность и алкоголизм.

Ранее 5-tv.ru писал, как директор МакSим объяснил ее состояние на концертах.