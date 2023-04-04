«Назвала быдлом»: PR-агент МакSим угрожает директору певицы после отмены тура

Команда в поте лица трудится над переносами концертов. Однако не все сотрудники поддержали решение знаменитости взять паузу.

Концертный директор певицы МакSим Павел Назаров сообщил о переносе ее гастролей на другие даты. Пиарщица артистки Яна Богушевская обвинила всех организаторов концертного тура в мошенничестве и закрепила мнение нецензурной бранью, якобы от лица певицы, прямо во время собрания. Павел Назаров в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru поделился своей версией происходящего и заявил, что команда не готова мириться с гнетом со стороны PR-агента.

«Яна Богушевская обвинила вчера на групповом совещании всех организаторов тура в воровстве, мошенничестве и в том, что они наживаются на отменах концертов артиста. Коллег назвали быдлом. Это цитата дословная», — прокомментировал он.

Назаров отметил, что сотрудники певицы решили игнорировать угрозы Богушевской до появления реальных судебных претензий. В настоящее время коллеги прикладывают массу усилий для переноса концертов.

«Более того, все коллеги готовы подтвердить — они усомнились в ее адекватности поведения. Скорее всего, она была пьяна, а может быть, даже употребляла какие-то наркотические средства. По крайней мере, ее речь была несвязной», — добавил директор исполнительницы.

Назаров отметил, что групповое совещании получилось максимально деструктивным — Богушевская пригрозила уничтожением многим партнерам, среди которых значатся VK Fest, «Рос Денс» и «Радио Record». Кроме того, директора смущает, что Богушевская проживает в Италии и придерживается негативного отношения к власти и политике России, однако продолжает существовать в рабочем поле страны.

«Выступать или не выступать перед своим зрителем — это решение артиста всегда и везде. Любое решение всегда максимально уважается всеми коллегами, дирекцией артиста и всеми организаторами тура. На данный момент коллеги проводят все необходимое для планомерного переноса всех дат. Все билеты действительны, все заявления по их возврату будут выполнены, кто решит не возвращать билеты, мы будем благодарны. В любом случае, концерты состоятся, артист приедет во все города», — объяснил Назаров.

В заключение он подчеркнул, что концертный тур певицы возобновится осенью 2023 года. По организации большого московского концерта диалог все еще продолжается. Директор не сал комментировать причину временного перерыва концертной деятельности Максим, лишь заверил — это решение артиста. От вопроса о ее состоянии здоровья Назаров также ушел.

В 2021 году Максим попала в больницу в тяжелом состоянии. Врачами было принято решение ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату вентиляции легких. Борьба за ее жизнь продолжалась два месяца. После она быстро пришла в себя и через пару недель выписалась из больницы.

Состоявшиеся концерты не на шутку напугали поклонников певицы. На выступлении в Твери Максим еле стояла на ногах и не попадала в ноты. Пользователи сети предположили, что поведение артистки могло быть связано с перенесенной болезнью или возможной беременностью. Под свободным нарядом артистки они заметили округлившийся животик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как директор МакSим объяснил ее состояние на концерте в Твери.