Леонардо Ди Каприо закрутил новый роман: «Было несколько свиданий»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 50

Леонардо Ди Каприо начал встречаться с британской телеведущей

Леонардо Ди Каприо закрутил новый роман: «Было несколько свиданий»

Фото: www.globallookpress.com / AdMedia MediaPunch via www.ima

Читайте нас в: Дзен Новости

Пара познакомилась через общих друзей.

Американский актер Леонардо Ди Каприо вновь обзавелся новой дамой сердца. Ей стала 28-летняя популярная британская телеведущая. Звезда — рейтинговых шоу Майя Джама покорила сердце 48-летнего оскароносного артиста несмотря на свой предпенсионный, по его меркам, возраст! Известно, что Лео в последние годы бросает девушек, стоит им отметить 25-й день рождения. С чего вдруг исключение?

Ди Каприо всегда многозначительно молчит и хитро улыбается, когда его спрашивают: «Действительно ли в 26 девушка становится для него старовата?» Не свойственно актеру и публично обсуждать личную жизнь, интимные моменты и тем более причины расставания. Так и сейчас о его новом романе известно крайне мало.

По данным источников издания The Sun, артист отправил своей пассии розы в качестве романтического жеста после их знакомства в компании общих друзей. Позже они провели вместе две ночи в Лондоне — в эти дни там проходила церемония вручения премии BAFTA. Затем пару замечали в Нью-Йорке, когда оба были там по работе, а в прошлом месяце Майю и Лео сфотографированы вместе приятели в Париже.

«Майя и Лео находятся в постоянном контакте и были на нескольких свиданиях. Они оба недавно разорвали длительные отношения, поэтому никуда не торопятся — они развлекаются и смотрят, как все идет», — говорит информатор.

Отмечается, что знаменитости живут в разных странах, и это заставляет обоих привыкать к дискомфорту. У Майи раньше были отношения на расстоянии, и она знает, что это тяжело, поэтому она не оставляет бойфренда без внимания даже на день. В августе прошлого года девушка разорвала помолвку с 26-летним австралийским баскетболистом Беном Симмонсом после года совместной жизни. Источники утверждают, что Ди Каприо пленен смуглой красавицей и с удовольствием проводит с ней время.

Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли Леонардо Ди Каприо принуждает любовниц подписывать договор о неразглашении.

+3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.36
1.41 86.72
2.10
Спокойствие ума — основа умиротворения: китайский совет дня на среду, 5 а...

Последние новости

9:19
Катя IOWA выписалась из роддома: «Ответственно и интересно»
9:05
Стало известно об упавшем вблизи Запорожской АЭС ударном дроне ВСУ
8:51
Трамплин по-американски: разрушит ли возможный тюремный срок жизнь Трампа
8:50
Корова напала на пенсионерку в Хабаровском крае — видео
8:35
Сэндвич-увлажнение: как добиться идеальной кожи в домашних условиях
8:20
«Я хочу! Я буду»: на российские экраны выходит комедия режиссера Павла Воронина

Сейчас читают

Зрители ахнули: Резник ошарашил зал грустной новостью о Билане прямо во время концерта
«Коверные клоуны Ермак и Ватанабэ»: летние Игры в Париже превращаются в бродячий цирк
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео