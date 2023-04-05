Прямая трансляция речи Владимира Путина встрече с дипломатами в Кремле

Владимир Путин выступает с объемной речью по внешней политике России на встрече с иностранными дипломатами в Кремле. Мероприятие традиционно представляет собой вручение главе государства верительных грамот от только назначенных послов из других стран.

Всего сегодня в Кремль приглашены дипломаты 17 стран: США, Дания, Норвегия, Ирак, Экват.Гвинея, Оман, Сирия, Сев.Македония, Бруней, Мексика, Гондурас, Зимбабве, Абхазия, Парагвай, Камбоджа, Гвинея