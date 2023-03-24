«Кто стащил мои купальники?» — Анна Семенович пожаловалась на кражу

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 69

Анна Семенович заявила, что у нее украли купальники после отпуска на Мальдивах

Фото, видео: Instagram* / ann_semenovich

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Знаменитость до сих пор не понимает, кто мог совершить такой наглый поступок.

Отдых певицы Анны Семенович на Мальдивах завершился неприятной историей. Звезда по приезде в Москву не досчиталась нескольких купальников.

Как она рассказала в личном блоге, комплекты были сшиты именно под ее размер груди. Артистка уверена — забыть их в гостинице никак не могла, кто-то их украл. Но кому они могли понадобиться?

«Ничего не пропало, кроме мешочка с купальниками. Они пропали по дороге. Кто стащил мои купальники? Ребят, вы чего? Где все мои купальники новые, что вообще происходит», — негодует Семенович.

В комментарии к посту артистки написала ее коллега Ольга Орлова, отметив, что у какого-то фетишиста в скором времени будет вечер с ее купальниками.

Недавно Анна Семенович оскандалилась с фотографиями. Выложив несколько снимков в соцсети, пользователи упрекнули звезду в использовании фотошопа. Причем настолько явно, что у нее «пропал» пупок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анна Семенович предстала в странном образе на пляже.


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