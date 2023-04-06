Встреча «Росатома» и МАГАТЭ: что обсудили Лихачев и Гросси в Калининграде

В частности, беседа касалась обеспечения безопасности на Запорожской АЭС, которая не редко подвергается обстрелам со стороны боевиков ВСУ.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретились в Калининграде, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.

В конце марта Гросси лично посетил станцию и увидел, в каком состоянии она находится после обстрелов артиллерии ВСУ. В беседе с Лихачевым он оценил наличие на объекте новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных.

Глава «Росатома» рассказал о том, какие усилия прикладывает Россия к обеспечению безопасности на станции, и подчеркнул готовность сотрудничать с МАГАТЭ в этом вопросе.