Встреча «Росатома» и МАГАТЭ: что обсудили Лихачев и Гросси в Калининграде
Глава «Росатома» встретился с гендиректором МАГАТЭ и обсудил ситуацию на ЗАЭС
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
В частности, беседа касалась обеспечения безопасности на Запорожской АЭС, которая не редко подвергается обстрелам со стороны боевиков ВСУ.
Глава «Росатома» Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретились в Калининграде, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.
В конце марта Гросси лично посетил станцию и увидел, в каком состоянии она находится после обстрелов артиллерии ВСУ. В беседе с Лихачевым он оценил наличие на объекте новых российских дизельных генераторов и блочно-модульных котельных.
Глава «Росатома» рассказал о том, какие усилия прикладывает Россия к обеспечению безопасности на станции, и подчеркнул готовность сотрудничать с МАГАТЭ в этом вопросе.
- 6 апр
- «Цель была другая»: зачем пилот упавшего украинского самолета летал в Брянской области
- 5 апр
- Самый жаркий участок: ВСУ потеряли свыше 400 боевиков на донецком направлении
- 5 апр
- Остаться незамеченным: военкор «Известий» показала будни российских снайперов
- 5 апр
- «Никаких границ»: Зеленский рассказал о совместном будущем Украины и Польши
- 5 апр
- «Змей Горыныч» в деле: как российские самоходки расчищают путь пехоте в зоне СВО
- 5 апр
- Путин озвучил, какие инструменты политики США привели к кризису на Украине
- 5 апр
- Российские военные сорвали контратаку ВСУ близ Северска в ДНР
- 5 апр
- Российские бойцы уничтожили украинский БТР и отряд боевиков на донецком направлении
- 5 апр
- Бойцы отряда «Тигр» рассказали о работе на самом «горячем» участке СВО
- 5 апр
- Работа гаубиц «Мста-С»: лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
70%
0.14 87.10
0.38
Нашли ошибку?