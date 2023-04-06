Аниматоры в костюме ангелов подрались с прохожим в Сочи для защиты своей чести
Одному из участников потасовки даже пришлось сбросить крылья.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Klyushkin; 5-tv.ru
В Сочи на неизвестного мужчину набросились аниматоры в костюмах ангелов с крыльями. Белому пришлось даже их сбросить, чтобы они не мешали махать кулаками. Что стало причиной конфликта, точно неизвестно.
Аниматоры утверждают, что они защищали свои честь и достоинство, поскольку агрессивный незнакомец угрожал им и обзывал их. Однако местные жители сообщают, что и святые духи тоже хороши. Слишком настойчиво предлагают сфотографироваться за деньги и хамят тем, кто отказывается.
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