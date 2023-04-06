Кому на что: россияне стали чаще тратить маткапитал на образование детей

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В Счетной палате заявили, что россияне стали чаще тратить маткапитал на образование детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Janie Airey; 5-tv.ru

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Количество таких обращений за средствами от государства увеличилось на 43% в 2022 году. С чем это связано?

Россияне стали чаще тратить средства материнского капитал на образование детей. Об этом доложили эксперты Счетной палаты, пишут «Известия».

В 2022 году таких обращений было на 43% больше, чем в предыдущем. Почти каждая четвертая семья, имевшая право на сертификат, использовала средства на оплату образования. Помимо этого, на 3% увеличилось число тех, кто получает ежемесячную выплату за счет капитала. А вот семей, которые направили средства на улучшение жилищных условий, наоборот, стало меньше.

В Счетной палате это связывают с изменением потребностей людей. Россияне стали меньше вкладываться в недвижимость из-за изменения ситуации на рынке. Именно поэтому произошло перераспределение на другие направления, в частности на образование и ежемесячные выплаты.

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