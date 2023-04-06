Визит принца Гарри и Меган на коронацию Карла III остается под вопросом, но почему?

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 38

Визит принца Гарри и Меган на коронацию Карла III остается под вопросом

Визит принца Гарри и Меган на коронацию Карла III остается под вопросом, но почему?

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons

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Пара должна была определиться с планами до 3 апреля. Есть причины тянуть время?

Присутствие принца Гарри и Меган Маркл на коронации Карла III до сих пор остается под вопросом. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что супружеская чета должна была определиться с планами посетить церемонию еще до 3 апреля — это крайний срок, но решение до сих пор не принято. Все это вызывает головную боль у организаторов, которые сейчас пытаются закрыть вопросы, связанные с рассадкой гостей, предоставлением парковочных мест и безопасностью VIP-гостей. Ведь до главного праздника в Британии осталось всего-ничего — месяц.

«Все еще в воздухе, и впереди всего месяц», — цитирует издание источник, имеющий отношение к двору.

В сложившихся обстоятельствах сотрудники Букингемского дворца предусмотрели два плана в части приема гостей. Один из них — на тот случай, если супруги Сассекские все же почтят короля своим присутствием, другой — нет.

«Это еще один уровень ответственности, без которого сотрудники могли бы обойтись», — подчеркнул источник издания.

Другой вместе тем сообщил, что и королю и королеве-консорту кажется глубоко несправедливым даже в этой ситуации столкнуться с неопределенностью. Это обстоятельство омрачает для них подготовку к столь важному и историческому дню.

Также издание напоминает, что даже при условии присутствия пары место ей будет отведено точно не на Балконе Букингемского дворца рядом с королем и королевой, так как супруги больше не являются членами монаршей семьи. А вот для принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон предусмотрены почетные места в первом ряду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о малоизвестных деталях свадьбы принца Гарри.

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