Без королевских протоколов: вскрылись неожиданные детали свадьбы принца Гарри

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Полина Долгова
Полина Долгова 49

Появились новые детали со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Без королевских протоколов: вскрылись неожиданные детали свадьбы принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Гость анонимно рассказал, что не только Джордж Клуни миксовал напитки и танцевал на барной стойке, но еще и другие знаменитости показали себя в новых амплуа.

Уже почти пять лет назад принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл. Вечеринка после торжественной части была закрыта от лишних глаз и папарацци. Однако сейчас стали всплывать детали того вечера. Один из гостей, посетивший в 2018 году свадьбу анонимно рассказал, что происходило на празднике за закрытыми дверями, сообщает издание StarHit.ru.

Венчание возлюбленных прошло в часовне Святого Георгия Виндзорского замка за ними наблюдали не только британцы, но и тысячи зрителей по всему миру. Но после него новоиспеченные супруги с самыми близкими друзьями отправились на закрытую часть торжества — вечеринку во Фрогмор-Хаус.

На ней присутствовало множество голливудских и не только звезд, включая Серену Уильямс, Джорджа и Амаль Клуни, Викторию и Дэвида Бекхэм. Естественно, пресса не была допущена на приватную часть праздника и в СМИ не попало ни одного факта о том, что же там происходило.

«Это была огромная танцевальная вечеринка, все были в восторге. Просто веселая ночь и никто не скучал, не было занудства и королевских протоколов», — рассказал аноним в интервью британскому изданию.

По словам инкогнито, молодожены и приглашенные знаменитости попробовали себя в непривычных образах. В ту ночь актер Джордж Клуни стал барменом — он стоял за стойкой и мешал коктейли. Судя по всему, получалось у него это неплохо, так как гости заказывали напитки часто и напились. В какой-то момент веселая энергетика настолько подхватила голливудскую знаменитость, что он прыгнул на барную стойку и начал танцевать.

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Другой актер Идрис Эльба попробовал себя в роли диджея. Об этом артист рассказал лично в интервью. По его словам, встать за пульт его попросил принц Гарри.

«Это был невероятный опыт, я отвечал за музыку для той ночи, это была большая ответственность, но мне удалось создать отличную атмосферу», — рассказал актер.

Также анонимный источник, рассказал, что на вечеринке отличилась давняя подруга Меган, теннисистка Серена Уильямс. Она играла в алкогольную игру «пив-понг» и выиграла в ней всех гостей.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри и Меган Маркл тайно крестили дочь. На церемонии присутствовали около 30 гостей, однако самых близких родственников на мероприятии не было.

Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
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