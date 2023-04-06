Школьница из Карелии чуть не умерла на руках у медиков из-за обмана родителей

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 91

Ребенок проходил процедуру под наркозом и неожиданно посинел.

Школьница из Карелии чуть не умерла на руках у медиков из-за обмана родителей

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Юная жительница Карелии чуть не умерла на глазах у пытающихся спасти ее медиков. Но дело оказалось не в профессионализме врачей, а в безответственности родителей.

О прецеденте рассказал руководитель регионального минздрава Михаил Охлопков на странице на странице в ВКонтакте. По его словам, ученица начальных классов на днях проходила лечебную процедуру в одной из местных больниц. Девочке сделали наркоз и приступили к необходимым манипуляциям, но под конец неожиданно для всех случилась ситуация SOS: маленькая пациентка резко посинела, а изо рта и носа хлынул поток воды — ребенок был в нескольких шагах от смерти. К счастью, команда врачей сработала профессионально и спасла жизнь школьнице.

Но несмотря на счастливый конец, шум от этой истории до сих пор не утихает. Дело в том, что случившееся — это следствие безответственности родителей. Именно они скрыли от специалистов, что девочка перед процедурой выпила стакан воды. Делать этого было категорически нельзя и взрослых заранее обо всем предупреждали.

«Случись трагедия, то с какой легкостью все стали бы обвинять медиков. И никто бы не обратил внимание на маленькое лукавство родителей, которое послужило истинной причиной трагедии. И как все обошлось для родителей после возврата ребенка из рук смерти. Всего лишь виноватой улыбкой…» — недоумевает руководитель регионального ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как башкирская школьница получила удар ножом в шею от одноклассницы.

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