Школьница об ударе ножом в шею от одноклассницы: «Это было настолько тихо»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 176

Школьница рассказала, как ее ударила ножом в шею одноклассница в Башкирии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В башкирском селе Иглино среди учеников едва не разыгралась кровавая драма. Предположительно, причиной нападения мог стать буллинг.

В башкирском селе Иглино 13-летняя школьница напала с ножом на двух одноклассниц. Одну она ударила со спины в область шеи, потом переключилась на другую — полоснула по запястью и пояснице. Пострадавшие были госпитализированы, обошлось без серьезных последствий для здоровья. Одна из раненых девочек рассказала, как происходило нападение.

По ее словам, удар ножом стал полной неожиданностью. Все ученики к тому моменту собрались в классе, урок начался, учитель немного задерживалась. Дети в тишине ждали. Вдруг виновница происшествия встала и бросилась на одноклассниц безо всякого предупреждения.

«Это было настолько тихо. Вот уже урок начался, мы сидим, уже подготовились к уроку. Она резко достает и ударяет меня ножом. Но я успела сгруппироваться и не сильно почувствовала. И потом сразу выбежала, прям во время урока», — поделилась пострадавшая.

По словам матери, девочка вся была в крови, рану пришлось зашивать. Повезло — сейчас школьница уже дома, удар оказался не фатальным. По данным прессы, писавшей об инциденте, причиной нападения стал буллинг — якобы пострадавшие травили нападавшую. Но по версии собеседниц «Известий», раненые девочки с зачинщицей конфликта вообще практически не общались. Впрочем, как и все остальные дети в классе.

«Конфликт, может быть, был в каком-то там четвертом классе. Ну, на физкультуре идем — она может в меня палку кинуть», — отметила раненая.

Мама пострадавшей добавила — ее дочь занята дополнительными уроками английского языка и спортивными тренировками почти каждый день после школы. Ей просто некогда конфликтовать с одноклассницами, считает женщина. Тут же подмечает, что даже если причиной нападения действительно стал буллинг — это недостаточно веское оправдание для насильственного преступления. Таким образом, полагает мать, можно объяснить и более страшные преступления — и это несправедливо.

Почему на самом деле девочка-подросток решилась взять в руки нож и расквитаться с соседками по парте, выясняют правоохранители. Прокуратура Иглинского района проводит соответствующую проверку.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Алла Юганова рассказала, как пластический хирург спасал ее изрезанное лицо после нападения неизвестного.

+12° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
79.50
0.14 87.10
0.38
Спокойствие ума — основа умиротворения: китайский совет дня на среду, 5 а...

Последние новости

23:13
Украина погружается в долговую яму: Захарова о поставках Киеву западного оружия
23:02
Школьница об ударе ножом в шею от одноклассницы: «Это было настолько тихо»
22:51
Какие опасности несет весна людям с неврологическими заболеваниями
22:40
Самый жаркий участок: ВСУ потеряли свыше 400 боевиков на донецком направлении
22:29
«Как вам поворот?» — возлюбленную Курбана Омарова пригласили сыграть в кино
22:18
Гордое молчание: почему послы США и ЕС отказались общаться в Кремле

Сейчас читают

Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии
Штраф и уголовное дело: как будет работать запрет вейпов для несовершеннолетних
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео