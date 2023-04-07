В Петербурге завершается подготовка к старту судоходной навигации с 10 апреля

Уже в понедельник в Петербурге стартует судоходная навигация — по рекам и каналам города начнут курсировать суда, а разводки мостов войдут в постоянный график.

Весь последний месяц переправы готовили к началу сезона — проверяли узлы и агрегаты, делали осмотры и технические разводки. На одной из таких побывал и наш корреспондент — Василий Михеев.

«Это одна из стоек подклинки, на которую сейчас опирается мост».

Именно благодаря этим стойкам, объясняет начальник бригады Дворцового моста Станислав Пусташинский, автомобилям снаружи главной городской переправы ничего не угрожает. Створки зафиксированы намертво. А вот так они расцепляются.

Очень ответственный момент — старт развода Дворцового моста. Я этого сделать не могут по технике безопасности, но мне позволили дать сигнал к разводу — разводить будет Станислав.

«Внимание, разводка!» — передает начальник бригады по рации.

Шесть раз в этом году перед началом навигации Дворцовый мост проверяют на технической разводке.

«Испытаем два контура управления основных режимов, два контура управления аварийных режимов, у каждого режима и контуров управления есть свой набор датчиков. Общее количество датчиков у нас тут более 1000 всяких разных», — поясняет специалист.

И каждый нужно проверить. Кроме того, отработать аварийный запуск от дизель-генератора и другие внештатные ситуации, осмотреть узлы, которые ремонтировались зимой — в общем за шесть разводок еще нужно ухитриться все успеть.

На другом конце Петербурга, правда днем, а не ночью — точно так же узел за узлом, проверяют готовность судов, которым под Дворцовым мостом предстоит ходить буквально с завтрашнего дня.

«Сейчас я проверяю соединения, чтоб они все были обтянуты, потому что в процессе эксплуатации от вибрации некоторые гайки-болты могут ослабнуть», — поясняет рулевой моторист Ильсур Габитов.

В этом году в семье городского речного транспорта долгожданное прибавление — двухпалубное скоростное судно, построенное здесь же, в Петербурге.

«Это катамаран, который мы разрабатывали специально для города, чтобы он мог ходить по реке с низким волнообразованием и при этом с небольшим надводным габаритом, чтоб проходить под низкими санкт-петербургскими мостами и иметь хорошие мореходные качества для работы в Невской губе Финского залива», — рассказывает генеральный директор судоходной компании Юрий Набатов.

Всепогодный, вместимый — больше, чем на 200 человек — ходить будет в остров фортов в Кронштадте. Всего таких красавцев по Неве в разные стороны уже к концу десятилетия будет ходить 14. Они заменят почти половину существующего парка. Пока же к сезону готовят классическую «Москву», отремонтированную и свежеокрашенную.

Пока на каждом теплоходе напоминанием о прошлой жизни сохраняются таблички о ковидных ограничениях, до конца мая ин не уберут — режим продлен. Ну, вот так выглядит сейчас, не очень приглядно, салон каждого теплохода. Его активно готовят к сезону. В частности упаковывают спасжилеты. На этой «Москве» — 201, их должно быть ровно 156.

Десятки таких красавиц в ближайшие недели одна за другой выйдут на свою ежегодную вахту — прокатят туристов к Чижику-Пыжику, Петропавловской крепости и любоваться закатом на вечерней Неве. Так же прошедшие ТО скоростные метеоры помчат посетителей в город фантанов Петергоф. Но все это пока генеральная репетиция. Осной сезон в Северную пальмиру приходит с белыми ночами — до них чуть больше месяца.