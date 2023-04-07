Целых два месяца: Ольга Орлова показала подросшую дочь

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Ольга Орлова показала фото подросшей дочери Анны

Целых два месяца: Ольга Орлова показала подросшую дочь

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Девочка появилась на свет 6 февраля.

Певица и телеведущая Ольга Орлова продолжает радоваться времяпровождением со своей новорожденной дочерью Анной. В своем личном блоге она поделилась с подписчиками новым снимком малышки.

«А одной девушке сегодня 2 месяца», — написала Орлова под фото.

Дочь Ольги Орловой АннаДочь Ольги Орловой Анна. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

Виновница торжества, и правда, заметно подросла — на голове уже вовсю растут темные волосы. Девочка лежит в кроватке в милом домашнем наряде.

До этого знаменитость показала подписчикам свой послеродовой живот, который выглядит не настолько идеально, насколько думали хейтеры, обвиняющие ее в том, что она рожала не сама, а прибегала к услугам суррогатного материнства. Орлова призналась, что планирует устранить все последствия кесарева сечения с помощью различных процедур уже в ближайшее время.

Певица родила девочку 6 февраля. Малышка родилась весом 3,8 килограмма и ростом 54 сантиметра. Это второй ребенок певицы — первому сыну Артему уже 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Орлова перестала кормить дочь грудью.

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