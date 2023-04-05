Шах и мат! Телеведущая Ольга Орлова показала послеродовой живот
Ольга Орлова показала живот через два месяца после родов
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
На протяжении всей беременности злопыхатели пытались поймать 45-летнюю знаменитость на лжи — родила суррогатная мать, а сама носила накладной живот.
Телеведущая Ольга Орлова продемонстрировала подписчикам блога свой живот через два месяца после родов. Экс-солистка группы «Блестящие» стала мамой в 45 лет во второй раз зимой этого года.
Знаменитость призналась, что, несмотря на прошедшее после родов время, все еще не вернула себя в форму. Сейчас она намерена устранить все последствия беременности с помощью различных процедур.
Нянькина эстафета: Ольга Орлова готова доверить свою дочь старшему сыну
Ольга Орлова показала послеродовой живот.
Родившаяся 6 февраля девочка была весом 3,8 килограмма и ростом 54 сантиметра. Первому ребенку звезды, сыну Артему, уже 20 лет.
Злопыхатели не смогли пройти мимо того факта, что в 45 лет можно вновь стать мамой. И поэтому обвиняли Орлову в том, что ребенка родила суррогатная мать, а сама звезда носила накладной живот.
«Ну все, тут шах и мат, щас все хейтеры умрут в своей желчи что были не правы», — активно стали поддерживать звезду поклонники (Орфография и пунктуация автора сохранена — Прим.ред.).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Орлова не кормит свою дочь грудью. Все дело в аллергии, которая случается с ней каждую весну.
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