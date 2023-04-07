Польские фермеры жалуются на некачественное украинское зерно
Цены на местные продукты сильно упали, склады забиты товаром ненадлежащего качества.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Filip Radwanski; 5-tv.ru
В Варшаве созвали антикризисный штаб по вопросам украинского зерна. На некачественные поставки начали жаловаться фермеры.
Как заявил польский министр сельского хозяйства — такое зерно бесконтрольно поступает в Европу, а значит и в его страну. Цены на местные продукты сильно упали, склады забиты товаром ненадлежащего качества.
По данным польской стороны, всего за минувший год в республику с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна. Чтобы справиться с таким наплывом, — Варшава намерена скупать его за государственные деньги.
Читайте также
34%
1.17 88.13
1.03
Нашли ошибку?