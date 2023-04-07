Польские фермеры жалуются на некачественное украинское зерно

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Цены на местные продукты сильно упали, склады забиты товаром ненадлежащего качества.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Filip Radwanski; 5-tv.ru

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В Варшаве созвали антикризисный штаб по вопросам украинского зерна. На некачественные поставки начали жаловаться фермеры.

Как заявил польский министр сельского хозяйства — такое зерно бесконтрольно поступает в Европу, а значит и в его страну. Цены на местные продукты сильно упали, склады забиты товаром ненадлежащего качества.

По данным польской стороны, всего за минувший год в республику с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна. Чтобы справиться с таким наплывом, — Варшава намерена скупать его за государственные деньги.

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