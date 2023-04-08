Соседка супруги певца Малинина пожаловалась на нее в полицию

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 72

Роскошная двухэтажная квартира знаменитостей не оставляет равнодушными соседей.

Соседка супруги певца Малинина пожаловалась на нее в полицию

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

У жены российского певца Александра Малинина Эммы возникли проблемы с соседями по дому на севере Москвы. По данным 5-tv.ru, ее обвиняют в перекрытии эвакуационного выхода.

Соседка Эммы по имени Ирина живет в соседней квартире и опасается за свою жизнь. По ее словам, если в доме произойдет пожар, то она не сможет эвакуироваться из-за роскошной двухэтажной квартиры Малининых. Более того, обратившись в полицию, женщина заявила, что ее соседка находится в сговоре с пожарными и забрала в свою собственность один из технических коридоров их общего подъезда. Тем самым, закрыв эвакуационный выход на крышу.

Соседка уверена, что работники МЧС намеренно не замечают всех нарушений. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении работников надзорных подразделений МЧС по факту возможного злоупотребления полномочиями.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена Малинина высказалась о женихе дочери и показала его лицо.

+2° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
82.40
1.73 90.29
2.16
Стабильность и устойчивость: китайский гороскоп на неделю с 10 по 16 апре...

Последние новости

7:50
Во Франции «желтые жилеты» выступили против помощи Украине
7:34
Опозорилась и оделась: посол Украины в Болгарии Илащук записала видеообращение в халате
7:18
«Не икаете ли?» — блогер Карнавал подшутила над Шуфутинским о «Третьем сентября»
7:02
Соседка супруги певца Малинина пожаловалась на нее в полицию
6:45
Они проснулись: сезон активности клещей начался в разных регионах России
6:28
Ольга Картункова передумала выходить замуж: «Я там уже была»

Сейчас читают

На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев
Лазарева суббота: что можно есть и что нельзя делать 8 апреля

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео