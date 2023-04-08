Ольга Картункова передумала выходить замуж: «Я там уже была»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 273

Актриса Ольга Картункова передумала выходить замуж

Ольга Картункова передумала выходить замуж: «Я там уже была»

Фото: Кадр из сериала «Две девицы на мели»

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Актриса продолжает хранить молчание о том, когда и при каких обстоятельствах разошлась с бывшим супругом Виталием, от которого родила двоих детей. Но открыта для разговоров о новой любви.

Российская актриса Ольга Картункова сделала неожиданное признание. Если еще осенью прошлого года ходили слухи о ее скорой свадьбе, то на сегодняшний день об этом речи не идет. Звезда КВН открыто заявляет, что связывать себя узами брака не хочет, хотя кольцо продолжает блестеть на ее пальце. О причинах такого решения она рассказала в интервью журналу «Антенна».

«Я там уже была, со штампом в паспорте. Хочу пожить пока так, посмотреть. Никто не давит, не торопит. Склоняюсь больше к венчанию», — сказала она.

Вместе с тем она рассекретила и имя возлюбленного, за которого сначала собралась замуж, а теперь передумала. Его зовут Владимир. По словам актрисы, избранник у нее идеальный мужчина. Правда, в чем он так хорош, рассказывать не стала. С ним она знакома практически с детства. Поначалу их родители дружили, а потом и они сами стали. Дружба переросла в любовь лишь шесть лет назад.

К слову, откровения, которыми Картункова поделилась за последний год, стали для поклонников полной неожиданностью. Ведь известно было, что знаменитость — замужняя женщина с 1997 года. В браке с бывшим супругов Виталием родила сына Александра и дочку Викторию. Но о разрыве по неизвестным причинам публично не говорила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на ком женился вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов через два с половиной года после смерти певицы.

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Ольга Картункова передумала выходить замуж: «Я там уже была»

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