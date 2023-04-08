Мишель Серова раскрыла личные качества мужа

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Алексей Панков
Алексей Панков 50

По словам девушки, ее избранник — заботливый и чуткий отец.

Мишель Серова раскрыла личные качества мужа

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Дочь Александра Серова Мишель рассказала StarHit.ru о своем муже по имени Роман. По словам девушки, ее избранник совсем непубличная персона. При этом он заботливый и внимательный отец.

«Например, старается замечать мелочи — дочке — она постарше — советует держать спинку ровнее. И много других таких мелочей — близко не смотреть телевизор, питаться правильно, мол, не одними макаронами питаться и котлету надо съесть», — заявила Мишель.

Девушка также добавила, что супруг сильно загружен работой. Несмотря на это, он пытается все держать под контролем.

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Также девушка призналась, что ее мечта съездить с детьми на море. При этом с мужем она предпочитает путешествовать по разным странам, чтобы «развеяться».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Семенович призналась в замужестве. По словам телеведущей, она не хочет раскрывать имя мужа.

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