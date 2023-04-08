Анна Семенович: Я уже замужем, но держу это в секрете

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 813

Анна Семенович допустила вероятность состоявшегося замужества

Анна Семенович: Я уже замужем, но держу это в секрете

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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При этом от общественности знаменитость вторую половинку скрывает.

Певица Анна Семенович в свои 43 года наконец заговорила о замужестве. Экс-«блестящая» призналась, что, возможно, уже замужем, но не хочет об этом распространяться.

«Может, я уже замужем, но держу это в секрете», — заявила она порталу «Леди Mail.ru».

Знаменитость подчеркнула, что у нее нет цели доказывать кому-то наличие любимого человека. Во-первых, ее избранник — человек не публичный, во-вторых, это дело принципа: артистка против общественных стереотипов.

«Чтобы всем продемонстрировать: вот, смотрите — у меня тоже есть дядечка? Мне это не нужно. <…> Социум очень давит, близкие давят — нашим женщинам можно только посочувствовать. Женщина всем должна, ее за все шеймят. <…> Может, она только в 45 встретит свою настоящую любовь и захочет стать матерью», — удивляется певица.

Она добавила, что сама, к примеру, только сейчас созрела до материнства и выразила надежду на скорое пополнение в ее семье.

«Очень надеюсь, что в ближайшее время стану мамой», — поделилась Анна.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит двухмесячная дочь певицы и телеведущей Ольги Орловой.

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