В Херсоне создали подпольную организацию для уничтожения объектов ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Активисты отмечают — в городе тяжелая гуманитарная ситуация.

В Херсоне создали подпольную организацию для уничтожения объектов ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

В контролируемом киевским режимом Херсоне пророссийские активисты создали подпольную организацию для уничтожения объектов украинских боевиков. Об этом рассказал РИА Новости один из ее представителей.

«Мы создали организацию „Русский Херсон“. <…> Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны», — отмечает участник.

Мужчина рассказал, что отряд появился на фоне тяжелой гуманитарной ситуации в городе. За продуктовыми наборами выстраиваются многокилометровые очереди, а в подаче электроэнергии постоянно случаются перебои.

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Он также добавил, что именно боевики ВСУ стоят за регулярными обстрелами города. Активист посоветовал мужчинам призывного возраста не покидать свои дома. В противном случае их могут насильно мобилизовать, отправить на полигон «Широкий Лан», а затем, накачав психотропными препаратами, отправить на передовую.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артиллеристы ВС РФ уничтожили пять автомобилей и 14 боевиков ВСУ во время ночного удара. Также несколько солдат противника получили ранения.

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