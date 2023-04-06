Врачи Росгвардии открыли пункт неотложной помощи в поселке под Херсоном

Эфирная новость 15

В новом медпункте жители региона могут получать полный комплекс необходимой помощи. Раньше докторов здесь не было совсем.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Врачи Росгвардии сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Специально к этому дню в одном из поселков в Херсонской области медики открыли медпункт, где местные жители могут получить полный комплекс необходимой помощи.

Раньше докторов здесь не было вовсе. Работали только несколько медсестер, которые теперь помогают росгвардейцам лечить местных жителей.

Подобные медицинские пункты также были открыты в ДНР и ЛНР. Регулярный прием ведут самые разные специалисты — терапевты, неврологи, хирурги и даже стоматологи, которые принимают пациентов в передвижных кабинетах, оборудованных по последнему слову техники.

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
79.50
0.14 87.10
0.38
Воспользуйтесь возможностями: китайский совет дня на четверг, 6 апреля

Последние новости

6:55
Сердцеедка снова в деле: Анастасия Волочкова рассказала о ночном свидании
6:46
Врачи Росгвардии открыли пункт неотложной помощи в поселке под Херсоном
6:37
Угледар под «Градом»: как ВС РФ прорывают оборону города
6:28
Виновато не детство, а плохая привычка: психолог объяснила, как научиться любить себя
6:19
Бойфренд Бузовой перенес тяжелую операцию: «Самое страшное позади»
6:10
В офисе президента Украины выдвинули условие для переговоров по Крыму

Сейчас читают

Пьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции
Как изменятся отношения России и НАТО после вступления Финляндии
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев
Отец звезды «Универа» Гаврилова подвергся преследованиям из-за русофобии Киева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео