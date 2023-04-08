Артиллерия ВС РФ уничтожила 14 боевиков ВСУ под Херсоном во время ночного удара
Удар был нанесен по подразделению украинских националистов, расположившихся у села Токаревка.
Фото: Staff Sgt. John Yountz / ТАСС
Артиллеристы ВС РФ уничтожили пять автомобилей и 14 боевиков ВСУ во время ночного удара в Херсонской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
«Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, 14 погибших военных ВСУ, восемь раненых», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что ночной удар был нанесен по подразделению ВСУ, расположившемуся у села Токаревка. Также российские артиллеристы поразили цели в районе Львово — уничтожили миномет калибра 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом.
«Потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых», — уточнил источник.
Российские силы контролируют 75% территории Херсонской области. Регион вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенный там после начала спецоперации по защите Донбасса. Украинские националисты занимают оставшиеся 25% области, включая Херсон и правый берег Днепра. Они не признают легитимность плебисцита и обстреливают жителей региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи Росгвардии открыли пункт неотложной помощи в поселке под Херсоном.
- 8 апр
- Боец привез в зону СВО своего пса и учит искать мины: «Однажды принес ее в зубах»
- 8 апр
- Точным ударом! Лучшее видео из зоны СВО за день
- 8 апр
- В США предсказали исход возможного наступления ВСУ
- 7 апр
- Российские военные продвигаются к западным кварталам Артемовска
- 7 апр
- Стали известны новые имена участников военно-биологических программ США
- 7 апр
- Российские войска разнесли в Донбассе два склада с боеприпасами ВСУ
- 7 апр
- В Мариуполе обнаружен замаскированный блиндаж с десятками снарядов
- 7 апр
- «Пришло осознание»: военный эксперт объяснил уменьшение поставок оружия Киеву
- 7 апр
- Блинкен рассекретил сроки начала контрнаступления ВСУ
- 7 апр
- ВКС России поразили пункт одесской морской охраны в Херсонской области
Читайте также
40%
1.73 90.29
2.16
Нашли ошибку?