Артиллерия ВС РФ уничтожила 14 боевиков ВСУ под Херсоном во время ночного удара

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Игорь Рязов
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Удар был нанесен по подразделению украинских националистов, расположившихся у села Токаревка.

Артиллерия ВС РФ уничтожила 14 боевиков ВСУ под Херсоном во время ночного удара

Фото: Staff Sgt. John Yountz / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пять автомобилей и 14 боевиков ВСУ во время ночного удара в Херсонской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, 14 погибших военных ВСУ, восемь раненых», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что ночной удар был нанесен по подразделению ВСУ, расположившемуся у села Токаревка. Также российские артиллеристы поразили цели в районе Львово — уничтожили миномет калибра 120 миллиметров с боекомплектом и расчетом.

«Потери: пять погибших военных ВСУ, трое раненых», — уточнил источник.

Российские силы контролируют 75% территории Херсонской области. Регион вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенный там после начала спецоперации по защите Донбасса. Украинские националисты занимают оставшиеся 25% области, включая Херсон и правый берег Днепра. Они не признают легитимность плебисцита и обстреливают жителей региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи Росгвардии открыли пункт неотложной помощи в поселке под Херсоном.

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