Поверхность океана нагрелась до рекордных температур: что это значит

Ученые предупреждают об увеличении числа штормов и глобальном потеплении. Когда ждать последствий?

Температура поверхности мирового океана достигла рекордно высокой температуры с момента начала спутниковых наблюдений. Эту информацию приводит The Guardian со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa). Ученые-климатологи отметили, что средняя температура на поверхности океана с начала апреля составляла 21,1 градуса, превысив предыдущий максимум в 21 градус по Цельсию, установленный в 2016 году.

Ранее повышение температуры сдерживало такое явление, как Ла-Нинья. Этим словом называют холодный период и смягчение эффекта от выбросов парниковых газов в тропической части Тихого океана. Также для него характерны сильные пассаты, остужающие атмосферу.

«Удивительно то, что последние три года также были очень теплыми, несмотря на то, что у нас были условия Ла-Нинья. Но сейчас еще теплее, и мы получаем то, что похоже на рекордные температуры», — заявил доктор Алекс Сен Гупта, доцент Исследовательского центра изменения климата UNSW.

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Сейчас же ученые наблюдают так называемую Эль-Ниньо — повышение температуры. Специалисты отмечают, что более 90% дополнительного тепла, вызванного добавлением парниковых газов в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива и вырубки лесов, поглощается океаном. Повышение температуры увеличивает количество штормов, а также может привести к таянию ледников и глобальному потеплению.

Ранее 5-tv.ru предупреждал читателей о погодных «арктических вторжениях» в апреле. Жителям центральных регионов России не стоит надеяться на скорое потепление.