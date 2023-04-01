Россиян предупредили о погодных «арктических вторжениях» в апреле

Жителям центральных регионов России не стоит надеяться на скорое потепление и истинно весеннюю погоду. Как сообщил ведущий специалист погоды «Фобос» Михаил Леус, гражданам придется готовиться к настоящим «арктическим вторжениям».

«В апреле возвраты холодов уже становятся не такими мощными, как в марте, но, тем не менее, случаются достаточно часто. В Москве серьезные арктические вторжения ожидаются в начале второй и третьей декад месяца», — написал Леус в личном Telegram-канале.

Впрочем, серьезных погодных аномалий все же не планируется. Теплые и холодные воздушные массы будут постоянно курсировать, что позволит температуре установиться на привычной для данного месяца отметке.

В Гидрометцентре РФ эти данные подтверждают. В одном из последних сообщений отмечалось, что столбик термометра в ближайшие 30 дней будет варьироваться в пределах нормы. Особенное потепление ожидается лишь Приволжском федеральном округе, на Дальнем Востоке, Урале и юге необъятной родины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Луганск и Донецк внезапно занесло снегом.